Саакашвілі каже, що не зацікавлений у конфликті з Росією

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що Грузія не зацікавлена в конфронтації з Російською Федерацією і виступає за добрі конструктивні відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СААКАШВІЛІ заявив сьогодні в Ялті, куди він прибув для участі в 5-му саміті міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Спілкуючись із журналістами і коментуючи на їх прохання відкликання 11 липня посла Грузії в Російській Федерації, М.СААКАШВІЛІ заявив, що вивчав норми міжнародного права і може говорити про те, що сьогодні робляться спроби знехтувати цими нормами.

«Я вивчав міжнародне право дуже довго, і я не знаю таких прецедентів, щоб країна заявляла, що вона має право, почувши, що поліція якоїсь сусідньої країни збирається ловити якихось криміналів, через деякий час залітати на територію цієї країни з бомбардувальниками і заявляти про наміри бомбити цю країну», - сказав Президент Грузії, кажучи про ситуацію, що склалася між його країною і Росією.

«Це було б дуже смішно, якби не було так сумно, - сказав М.СААКАШВІЛІ. - Знехтувано всі норми міжнародного права, наша країна не потребує бомбардувальників, танків, зброї, ми маємо потребу в мирі і спокої».

Відповідаючи на запитання, чи планується зустріч з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, М.СААКАШВІЛІ відповів: «Російська сторона поки що не визначилася з цим». «Наскільки я розумію, російська сторона не визначилася в можливості такої зустрічі. Ми (Грузія – УНІАН) готові зустрітися у будь-який момент, але щось у них поки що остаточна позиція не вимальовується», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Він також додав, що Грузія «не зацікавлена в конфронтації з Росією». «Ми зацікавлені в добрих відносинах», - резюмував Президент Грузії.