Яценюк думає, що до президентських виборів ВР не розпуститься

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що до президентських виборів дострокових парламентських виборів не буде, а з осені нинішнього року розпочнеться активна підготовка до президентської кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в Ялті, виступаючи на 5-му саміті «Ялтинської європейської стратегії».

«До президентських виборів питання про парламентські вибори ніхто ставити не буде», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він відзначив, що сьогодні потенційні кандидати в президенти живуть в очікуванні президентських виборів.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, президентська кампанія розпочнеться вже восени, а парламент стане прекрасним агітмайданчиком. «Це (парламент) найкращий агітаційний майданчик», - сказав спікер.