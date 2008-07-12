Усі нардепи ЄЦ отримали посади у керівництві

«Єдиний центр» на своєму суботньому з’їзді у Києві обрав Політичну раду партії.

Як передає кореспондент УНІАН, до керівного органу партії увійшло 142 особи, за що проголосували 2087 делегатів (проти – 2, утримались – 4).

Зокрема, до Політради увійшли по три особи від кожної регіональної організації, за посадою – голови регіональних організацій, депутати Верховної Ради – члени «Єдиного Центру», яких нараховується 5 осіб.

Окремо делегати з’їзду проголосували за те, щоб до складу Політради також увійшла низка відомих українських політиків, які стали членами «Єдиного Центру».

Зокрема, до цього списку увійшли глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, п’ять голів обласних державних адміністрацій, які є членами «Єдиного центру», ще кілька політиків.

За цей список, що складає усього 29 осіб, проголосували 2070 (проти – 7, утрималось 16 делегатів з’їзду).

Відповідно до статуту партії, який було ухвалено раніше, саме Політрада партії обирає голову партії. Зараз у роботі з’їзду оголошено перерву до 20 години. Тим часом на свої засідання зберуться новообрані Політрада та контрольно-ревізійна комісія «Єдиного Центру».