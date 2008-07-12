Богатирьова розказала, чому присвятить наступне засідання РНБО

Найближче засідання Ради національної безпеки та оборони України буде присвячене питанню стану здоров`я нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила сьогодні на прес-конференції в Ялті.

«На найближчому засіданні буде дуже важливе питання – стан здоров`я нації, а, отже, можливість України бути забезпеченою трудовими ресурсами, активними, здоровими фізично, на найближчі десятиліття», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, засідання РНБО щодо охорони здоров`я мало відбутися в червні, проте його перенесли. «Ми його перенесли з урахуванням того, що вважаємо, що звичні, традиційні шляхи для поліпшення галузі (обговорювати) на (засіданні) РНБО - це буде недостатній розгляд. Необхідні сьогодні серйозні зміни галузі, що стосуються як організації самої системи, так і фінансування, принципів фінансування», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

Також на засіданні РНБО планують розглянути низку інших питань, які тим чи іншим чином стосуються питань здоров`я нації.

На запитання, коли відбудеться найближче засідання, Р.БОГАТИРЬОВА відповіла: «Я думаю, що це буде в районі двох тижнів».