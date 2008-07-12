Політрада ЄЦ обрала голову партії та його першого заступника

Головою партії “Єдиний Центр" переобрано Ігоря КРІЛЯ. Таке рішення Політради було оголошено на партійному з’їзді в суботу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, першим заступником голови “Єдиного Центру” обрано Віктора ТОПОЛОВА.

Виступаючи перед делегатами з’їзду І.КРІЛЬ заявив про готовність працювати на цій посаді і робити свій внесок у розвиток партії та України.

Відповідаючи на запитання, чому лідером не було обрано якогось іншого, більш впливового і відомого політика, І.КРІЛЬ відповів, що «сьогодні відбулось те, що відбулось». «На Політраді було прийнято рішення, що партію маю очолювати я», - додав він.

«Я дякую своїм колегам за довіру», - сказав І.КРІЛЬ.

При цьому він відкинув звинувачення у відсутності кадрового потенціалу в партії, зазначивши, що серед представників «Єдиного Центру» є багато людей, «достойних очолити уряд і парламент, готових працювати на об’єднання України».

Відповідно до статуту партії, який було ухвалено теж сьогодні, голову партії обирає Політрада партії з 142 осіб, яку теж обрали сьогодні: по троє представників кожної регіональної організації, за посадою – голови регіональних організацій, депутати Верховної Ради – члени «Єдиного Центру» (5 осіб) і ще 29 осіб за окремим списком (зокрема, Віктор Балога, голови держадміністрацій - члени ЄЦ та інші).