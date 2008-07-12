Ігор Кріль: хто не з нами, той не з нами

Партія «Єдиний Центр» буде співпрацювати лише з тими політиками та партіями, які готові увійти до його складу. Про це журналістам на прес-конференції за результатами з’їзду «Єдиного центру» повідомив голова партії Ігор КРІЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, з якими політичними силами готовий співпрацювати «Єдиний Центр», І.КРІЛЬ сказав: «У нас в перспективі є співпраця з особистостями та партійними організаціями, які приймають рішення про участь у нашому політичному процесі».

«Уся інша співпраця на рівні блоків, домовленостей – вона виключена», - додав лідер «Єдиного Центру».