Тимошенко їде до Польщі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 14 липня здійснить робочу поїздку до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, в рамках робочого візиту Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ. Також український прем’єр візьме участь у першому засіданні Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012. По завершенню засідання глави урядів двох країн дадуть спільну прес-конференцію.

Перебуваючи у Польщі, Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ. Планується також і її зустріч з Президентом Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО дасть інтерв’ю студії “Схід” польського громадського телебачення.