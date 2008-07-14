Політолог: Україну врятує тільки альянс Тимошенко з Януковичем

Директор київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що імовірність ухвалення восени змін до держбюджету на 2008 рік є другорядним питанням порівняно з небезпекою розвалу країни в умовах конфлікту між усіма гілками влади.

Таку думку М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ висловив сьогодні в ексклюзивному коментарі агентству УНІАН.

«Чи буде прийнято у вересні бюджет, чи не буде прийнято - це не має жодного значення. Головне, що ми отримаємо восени точне відтворення ситуації, яка була весь цей рік, оскільки немає ніяких зрушень з пошуку серйозного формату компромісу. Країна в загрозливому становищі. Якщо економіка поки що тримається (з незрозумілих причин), є зростання ВВП, доходи до бюджету, то країна розсипається – одна вертикаль влади воює з іншою, Верховний Суд - із Секретаріатом (Президента), Секретаріат - з урядом. Парламент не може знайти жодного компромісу. Тобто це повна дискредитація всіх інститутів державної влади. Це довго тривати не може», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Політолог вважає, що основні політичні гравці мають зрозуміти, що «вони не в іграшки граються, а ціна цих ігор – український народ і держава». На його думку, найрезультативнішими могли б стати домовленості у форматі «двійки» (між прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ), а не “трійки” (за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА).

«Бюджет не може стати основою для широкого компромісу. Це має бути домовленість основних політичних гравців, в ідеальному варіанті - домовленість трьох: ЯНУКОВИЧА, ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКА, якщо останній нарешті зрозуміє, що він повинен готуватися до політичної пенсії й не заважати основним гравцям домовлятися, як жити далі. У них уже був план, як внести зміни в Конституцію і зробити так, щоб була одна виконавча влада, щоб не плутали Секретаріат Президента з урядом. Це ж до чого треба дійти, щоб у Секретаріаті Президента проводити нараду про підготовку до зими! Більшого абсурду придумати неможливо. Це справа уряду, а він не дає уряду працювати – валить бюджет», - додав експерт.

Утім, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає малоймовірним, що В.ЮЩЕНКО відмовиться від подальшої політичної активності.

«Саме тому залишається сподіватися, що решта політичних гравців - ЯНУКОВИЧ разом з ТИМОШЕНКО - збагнуть, що вони можуть занапастити країну. У них 330 голосів. Вони можуть і внести зміни в Конституцію, і прийняти 25 разів різні бюджети, які потрібні країні, і всі закони, які потрібні. У них немає суттєвих суперечностей. Є суперечності між кількома депутатами з обох сторін. Інші легко можуть знайти компроміс. Вони можуть домовитися якщо не про створення коаліції, то про те, як їм не погубити країну. Якщо вони не можуть створити коаліцію, то хай координацію якусь зроблять, щоб не працювати за принципом “що гірше, то краще”. Питання не в бюджеті, а в тому, зможуть вони восени домовитися чи ні. І від них потрібно вимагати, щоб вони домовлялися, тільки від них – прем`єра та лідера опозиції», - сказав політолог.