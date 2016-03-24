У Порошенка хочуть достроково позбавити депутатських мандатів Фірсова та Томенка - ЗМІ

Відповідну ініціативу на найближчому з'їзді має запропонувати лідер блоку Віталій Кличко, передає DT.UA з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовника, "АП нав'язує Кличку механізм, за яким з'їзд БПП ухвалить рішення позбавити цих депутатів повноважень".

Сам Кличко цю інформацію заперечив. "З'їзд запланований і має відбутися до кінця цього тижня. Я не збираюся ініціювати позбавлення мандатів Фірсова і Томенка", - заявив він виданню.

Водночас депутат Єгор Фірсов підтвердив у коментарі DT.UA інформацію про існування планів щодо позбавлення його мандату. "Так, це правда. Вони планують зробити це на з'їзді. Він мав відбутися 23 березня, але був перенесений через від'їзд Кличка", - сказав він.

Фірсов також припустив, що, діючи в такий спосіб, керівництво блоку намагається застерегти інших депутатів від спроб вийти з фракції БПП. Такої ж думки дотримується й інший претендент на позбавлення мандату - Микола Томенко.

Томенко заявив, що йому попередньо відомо про наміри керівництва БПП, однак він не знає, коли саме це станеться. За його словами, "теоретично" ЦВК може зробити відповідне оголошення стосовно вже обраних депутатів лише на підставі рішення ВР, або ж керівництву партії доведеться позиватися на депутата до суду.

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Згідно зі 184 статтею Конституції, депутат може бути позбавлений мандату, якщо він пройшов у парламент за списком політичної партії, але не вступив до її фракції, або вийшов з неї (мажоритарників ця норма не стосується - Ред.) Однак, як нагадав Томенко, 2 частина цієї ж статті передбачає, що депутат може бути достроково позбавлений мандату на підставі закону "Про імперативний мандат", який наразі не прийнятий.

"Правильний шлях – прийняти закон ("Про імперативний мандат" – Ред.). От хай проголосують, приймуть закон, і я вже тоді готовий здатися добровільно. Єдине, що я б хотів коротко виступити зі звітом щодо виконання передвиборчої програми БПП, яку я ніколи не порушував, незважаючи на те, що я ніколи не був членом партії і зареєстрований позапартійним", - сказав Томенко.

Раніше депутат Верховної Ради Єгор Фірсов вирішив вийти із фракції "Блок Петра Порошенка", пояснивши це своїм обуренням ситуацією, що склалася в політикумі довкола свого колеги Ігоря Кононенка, якого називає корупціонером і "недоторканною особою в нашій країні".