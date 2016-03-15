Фракцію БПП офіційно залишив ще один нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман оголосив на засіданні парламенту.

Як відомо, Фірсов обирався до ВР за списком партії БПП під №54.

Читайте такожФірсов: БПП повторює шлях Партії регіонів, покриваючи корупцію нової "Сім'ї"

Раніше депутат Верховної Ради Єгор Фірсов вирішив вийти із фракції "Блок Петра Порошенка", пояснивши це своїм обуренням ситуацією, що склалася в політикумі довкола свого колеги Ігоря Кононенка, якого називає корупціонером і "недоторканною особою в нашій країні".