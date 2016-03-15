Фракцію БПП офіційно залишив ще один нардеп
13:20, 15 березня 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив про вихід народного депутата України Єгора Фірсова зі складу фракції "Блок Петра Порошенка".
Фірсов вийшов із БПП / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман оголосив на засіданні парламенту.
Як відомо, Фірсов обирався до ВР за списком партії БПП під №54.
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Раніше депутат Верховної Ради Єгор Фірсов вирішив вийти із фракції "Блок Петра Порошенка", пояснивши це своїм обуренням ситуацією, що склалася в політикумі довкола свого колеги Ігоря Кононенка, якого називає корупціонером і "недоторканною особою в нашій країні".
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