На Луганщині СБУ прикрила службу таксі бойовика "Фашиста", що фінансувала "ЛНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, в службі таксі, яка не сплачувала жодних податків, були задіяні понад 10 автомобілів.

Співробітники СБУ припинили діяльність диспетчерської та встановили, що нелегальний бізнес контролює ватажок бойовиків на прізвисько "Фашист". Терорист, який перебуває на тимчасово окупованих територіях, залишив наглядати за службою місцеву мешканку. Жінка регулярно передавала до так званої "ЛНР" гроші від нелегальної діяльності.

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Водіїв приватних автомобілів, які працювали на транспортну фірму без ліцензійних карт та без державної реєстрації, притягнено до адміністративної відповідальності. Триває перевірка діяльності керівниці служби таксі.

Злочини "Фашиста" документуються правоохоронцями у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Співробітники спецслужби встановили, що під час окупації Рубіжного члени його угруповання захоплювали та катували місцевих мешканців, відбирали автотранспорт і майно.

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