Голова Харківської ОДА задекларував майже 1 мільйон доходів

Сукупний дохід голови Харківської ОДА Ігоря Райніна у 2015 році склав майже 923,6 тис. грн

Як передає УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій декларації Райніна.

Згідно з документом, із цієї суми заробітна плата губернатора становила майже 128,2 тис. грн, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 795,4 тис. грн.

Сукупний дохід інших членів родини Райніна у 2015 році становить 75,5 тис. грн (із них зарплата – 42,5 тис. грн, дивіденди – 28 тис. грн, матеріальна допомога 1,7 тис. грн, стипендія – 3,3 тис. грн).

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На банківських рахунках губернатора 62,1 тис. грн, члени родини суттєвих вкладів не мають.

Також голова Харківської ОДА володіє квартирою площею 74,3 кв. м. Однак у декларації за 2014 рік значилася ще одна квартира площею 30,5 кв. м.