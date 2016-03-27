Фірсов назвав "замовників" позбавлення його депутатського мандату

Так він в ефірі Громадського прокоментував своє голосування за позбавлення мандату на з’їзді партії «Блоку Петра Порошенка».

«Конституція вказує, що повинна визначатися процедура (позбавлення мандату народного депутата — ред.) з прийняттям відповідного закону, закону про так званий імперативний мандат. Такого закону немає, який би визначав процедуру позбавлення мандату і в цьому існує деяка складність. Другий момент це сам спосіб: якби був відкритий з’їзд, куди б запросили усіх делегатів, запросили депутатів фракції, відкрито під камерами. Якщо є проблеми давайте приймати рішення на основі закону», — сказав депутат.

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При цьому, Фірсов заявив, що спосіб, у який його позбавили мандату на з’їзді викликає багато запитань. Він додав, що «замовниками» позбавлення мандату депутата були Березенко, Кононенко і Грановський.

«Сам цей формат — закритися швидко на з’їзді і прийняти якесь рішення абсурдне — це неправильно. Більш того, на фракції не було дискусії треба приймати це рішення чи ні, у фракції взагалі не питали, у фракції є тверезо мислячі люди, а замовниками саме цієї історії, на моє переконання, були Березенко, Кононенко і Грановський, які контролювали партію, у яких є інструменти, і які й прийняли таке абсурдне рішення», — сказав Фірсов.

«Якщо говорити про юридичні моменти, то мені хотілося б, щоб про це говорили явні спеціалісти, які можливо навіть були авторами цієї Конституції, щоб не вийшло так, що я захищаю в цьому плані сам себе», — додав депутат.

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Він зазначив, що почав відкрито висловлювати незгоду з політикою Адміністрації президента та позицією фракції БПП ще рік тому.

Депутат також пояснив, чому місяць тому вийшов із фракції БПП.

«Якщо ти протягом року піднімаєш ці питання і жодне питання не зрушило з місця, то немає сенсу знаходитися у цій фракції і мій вихід тоді був свого роду протестом: позиція фракції неправильна і я йду. Я розумів, що будуть позбавляти мандату, розумів, що проти мене буде працювати жорстка, юридична», — сказав Фірсов.

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Як повідомляв УНІАН, з'їзд "Блоку Петра Порошенка «Солідарність»" (БПП) ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів Миколи Томенка та Єгора Фірсова через їх вихід із складу фракції БПП.

Нагадаємо, Фірсов вийшов з фракції БПП 8 лютого, заявивши, що "залишатися у фракції разом із Ігорем Кононенком я більше не можу, оскільки не згоден покривати його корупційну діяльність, і не хочу, щоб мене асоціювали з нею".