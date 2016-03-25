З'їзд БПП ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів Томенка і Фірсова

Як передає кореспондент УНІАН, в рішенні з'їзду зазначається, що воно ухвалено відповідно до ст. 81 Конституції. Згідно з цим рішенням, дострокове припинення повноважень депутатів Томенка та Фірсова пов'язано з їх виходом із складу парламентської фракції партії БПП.

Ст. 81 Конституції передбачає, зокрема, що у разі невходження народного депутата, обраного від партії (виборчого блоку партій), до складу депутатської фракції цієї партії (виборчого блоку партій) або виходу народного депутата із складу такої фракції, його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної партії (виборчого блоку партій) з дня прийняття такого рішення.

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В той же час в Україні немає закону про імперативний мандат, що передбачає процедуру припинення депутатських повноважень, зокрема, за вихід із фракції, що була сформована відповідною політичною партією. Таким чином, наразі не зрозуміло, як в подальшому вирішуватиметься питання щодо Томенка і Фірсова, стосовно яких сьогодні з’їзд ухвалив рішення про дострокове припинення їх депутатських повноважень.

Як повідомляв УНІАН, Томенко 25 грудня 2015 року заявив про вихід із фракції партії БПП.

Він пояснив своє рішення незгодою з ухваленим у парламенті держбюджетом-2016, який, за його словами, спрямований проти українського народу.

"Я не підтримую ідею, що ми повинні підтримувати бюджет "МВФівський", а не народний, тому я написав заяву про вихід із фракції БПП", - заявив Томенко, додавши, що не може нести відповідальність за коаліцію, яка "в інтересах отримання кредитів і збереження при владі могла ухвалити документи проти власного народу".

Фірсов вийшов з фракції БПП 8 лютого, заявивши, що "залишатися у фракції разом із Ігорем Кононенком я більше не можу, оскільки не згоден покривати його корупційну діяльність, і не хочу, щоб мене асоціювали з нею".