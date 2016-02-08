Фірсов: БПП повторює шлях Партії регіонів, покриваючи корупцію нової "Сім'ї"

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".

Депутат зазначив, що фракція не підтримала ініціативу про позбавлення Кононенка депутатського мандата, через що він і прийняв рішення вийти з неї.

Фірсов заявив, що "після голосування за Кононенка зрозумів, що більшість колег по фракції свідомо покриває корупційні схеми нової "Сім'ї", причому роблять вони це навіть тоді, коли про цю корупції відкрито говорять наші журналісти і західні партнери".

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"Я бачу, як фракція БПП завдяки кільком людям впевнено повторює шлях Партії регіонів... Фракцією БПП керують кілька осіб, наближених до президента. Вони придушують будь-яку критику і будь-яке інакомислення", - написав він, навівши приклад і лідера фракції Юрія Луценка.

Депутат також розповів, що Кононенко "виводить через сумнівні офшори з України мільйони євро, його партнер, ще один член нашої фракції Олександр Грановський кешем отримав від свого бізнес-партнера Адамовського 700 тисяч доларів, які не вказав в жодній декларації".

"І все це відбувається під розмови про реформи, інвестиції та боротьбу з корупційними схемами старої влади. Звичайно, я не для того йшов у парламент, щоб брати участь у цій ганьбі", - обурився Фірсов.