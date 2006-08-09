Конституційний Суд спізнився втручатися в політичну реформу

Конституційний Суд міг провести ревізію змін в Конституцію від 2004 року з точки зору дотримання процедури їх ухвалення тільки до моменту набуття ними чинності, тобто до 1 січня 2006 року.

Таку думку висловив екс-міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні в інтерв`ю кореспонденту УНІАН по телефону.

«Конституція для суддів – це те саме, що Біблія для священнослужителів. Перегляд норм Конституції після набуття ними чинності – це така ж єресь, неначебто священики перевіряли правильність Євангелія», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, якщо проводити ревізію конституційних змін з точки зору дотримання процедури їх ухвалення, тоді слід починати з перегляду тексту Конституції від 1996 року. «Це витікає з логіки, за якою зараз пояснюють можливість перегляду положень змін в Конституцію від 2004 року. Але Конституційний Суд не має права цього робити, тому що Конституція для нього – святе письмо, якого він повинен дотримуватися. Після набуття чинності змінами до Основного Закону стали складовою частиною Конституції і є компетенцією Верховної Ради або загальнодержавного референдуму», - підкреслив екс-міністр юстиції.

Як раніше повідомляв УНІАН, представник Президента України в Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ заявив, що попри заборону з боку Верховної Ради Конституційний Суд може переглянути політичну реформу, виходячи із статті 152 Конституції України (закони і інші правові акти за рішенням КС визнаються неконституційними повністю або в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, затвердження або набуття чинності – УНІАН).

«Це означає, що якщо буде подання, і якщо судді вважатимуть, що дійсно була порушена процедура розгляду закону №2222 (закон про політреформу - УНІАН), то всі поправки, прийняті до Закону «Про Конституційний Суд України», не мають значення. КС в своєму рішенні може визнати, що, виходячи з норм Конституції, яка має вищий правовий авторитет, суд ухвалює рішення щодо конституційної реформи і одночасно визнає неконституційними поправки до Закону «Про Конституційний Суд України», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Верховна Рада 4 серпня перед голосуванням щодо кандидатури прем`єр-міністра прийняла Закон України “Про внесення зміни в розділ IV прикінцеві і перехідні положення Закону України “Про Конституційний Суд України”, яким відмінено право КС проводити ревізію внесених в грудні 2004 року змін в Конституцію України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у цей же день підписав прийнятий закон.

Довідка УНІАН. 50-річний О.ЛАВРИНОВИЧ був міністром юстиції України з травня 2002 по лютий 2005 року.

Сьогодні О.ЛАВРИНОВИЧА призначено першим заступником міністра Кабінету Міністрів України. Як повідомили УНІАН в уряді, О.ЛАВРИНОВИЧ на цій посаді опікуватиметься юридичними питаннями.