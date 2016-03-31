Порошенко: Якщо Захід зніме санкції з Росії, то українська кров нічого не буде варта

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«Якщо Захід зніме санкції, то мрія Кремля збудеться: українська кров нічого не буде варта. Вбивства українців залишаться без покарання», - заявив він.

«Чи може хто-небудь на Заході прийняти це? Я сподіваюся, що ні. Санкції є тільки "лініями на піску", які Захід намалював після подій 2014 року. Це єдина грань між добром і злом, яка малюється в контексті цієї війни», - додав президент.

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«А якщо немає більше цієї лінії – тоді де проходить межа між добром і злом? Чи справді ми хочемо світ, який позбавлений політичних кордонів? Чи хочемо ми світ, де можна захопити землі іншої країни, вбивати тисячі - і залишитися безкарним? Тому без стійкого миру в Донбасі - санкції повинні залишатися», - вважає Порошенко.

Президент України Петро Порошенко також заявляє, що якщо агресор продовжує вбивати та поширювати нестабільність, санкції повинні бути посилені.

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«Без відновлення суверенітету України над Кримом - санкції повинні залишатися. Без зміни позиції Росії - санкції повинні залишатися. Все інше буде компромісом за рахунок цінностей і справедливості», - заявляє він.

«Це має означати, що якщо ви проводите агресивну політику, ніхто не буде мати справу з вами», - додав президент.

«І якщо агресор продовжує вбивати і поширювати нестабільність - це не означає, що санкції не працюють і повинні бути скасовані. Це означає, що вони мають бути посилені», - заявив Порошенко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 25 березня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка".