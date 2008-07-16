Генпрокуратура: Росія відмовилася видати Сацюка Україні

Генеральна прокуратура Російської Федерації відмовилася видавати колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА правоохоронним органам України.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«У зв’язку з тим, що у провадженні військової прокуратури Центрального регіону України перебуває кримінальна справа за обвинуваченням В.САЦЮКА у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, скоєне працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, Генеральна прокуратура України у квітні 2008 року звернулася до Генеральної прокуратури Російської Федерації з клопотанням про його екстрадицію”, - йдеться в повідомленні.

Водночас прес-служба Генпрокуратури зазначає: “У відповідь на це звернення Генеральна прокуратура РФ повідомила, що, оскільки В.САЦЮК є громадянином Російської Федерації, згідно із ст. 61 Конституції РФ та ст. 57 Конвенції про правову допомогу і про правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах видача його правоохоронним органам України неможлива”.