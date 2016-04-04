Фінрадники Порошенка: Roshen передано в траст, президент не має відношення до управління цим активом

Про це заявив журналістам Макар Пасенюк, керуючий директор ICU, що є фінансовим радником Петра Порошенка.

«На сьогодні договір трасту було підписано, актив Roshen було передано і процес у цій частині було закінчено», - сказав Пасенюк. Він уточнив, що договір трасту було підписано в січні 2016 року. «Договір безстроковий і його дія не прив'язана до строків. Він прив'язаний до займаної посади президента (Порошенка - УНІАН)», - уточнив Пасенюк.

Він звернув увагу на те, що траст виявився єдино можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для подальшого продажу.

Читайте такожАнтикорупційним відомствам доручили опрацювати "панамські документи" - Холодницький

«Президент після ухвалення рішення про продаж і передачу (Roshen – УНІАН) у траст не брав участі в процесах із активом. Дії були реалізовані групою юристів, які були найняті, включаючи компанію ICU і юридичну компанію Avellum», - пояснив Пасенюк.

Разом із тим, Пасенюк зазначив, що українське законодавство саме по собі не дозволяє створити структуру трасту, що представляє собою договір про управління.

«І тому було ухвалено рішення створити більш зрозумілу структуру. Для реалізації механізму передачі в траст були зареєстровані кілька компаній, у тому числі офшорна компанія Prime Аssets Partners Ltd на Британських Віргінських островах. Це поширена схема, яку використовують у світі», - підкреслив Пасенюк.

Читайте також"Офшорний скандал": Біля Кремля активісти проводять пікети з вимогою імпічменту Путіна (фото)

У свою чергу, також присутній на зустрічі з журналістами старший юрист компанії Avellum Вадим Медведєв підкреслив, що офшорна компанія була з принципових міркувань зареєстрована на президента. «Компанія була принципово організована на ім'я Порошенка, щоб це не виглядало приховуванням активів. Ця компанія не сприяє ухиленню від податків або декларування. Ця структура побудована за принципом прозорості», - підкреслив Медведєв.

Читайте такожАктиви Roshen в Росії можуть продати через кілька місяців - фінрадник компанії

При цьому він уточнив, що оскільки статутні фонди іноземних компаній не оплачувалися, а акції не мали номінальної вартості, вони не підлягали декларуванню згідно з українським законодавством. «Однак як тільки набуде чинності норма про електронне декларування, всі чиновники повинні будуть подати відомості про доходи за 2015 рік відповідно до нових вимог. І ось тоді відомості (про офшорну компанію - УНІАН) у декларації необхідно вказати», - пояснив Медведєв.

Раніше журналісти проекту «Центр із дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP) оприлюднили результати розслідування, згідно з яким президент України Петро Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свої майнові декларації. Так, за інформацією журналістів OCCRP, у серпні 2014 року, в розпал кровопролитних боїв на сході України, включаючи бої за Іловайськ, Порошенко заснував офшорну холдингову компанію для того, щоб перевести свій бізнес у юрисдикцію Британських Віргінських островів (БВО). Ця офшорна структура стала власником ще двох компаній - на Кіпрі та в Голландії. Обидві фірми були зареєстровані також у 2014 році - у вересні та грудні. За інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.