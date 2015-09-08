Журналісти дізналися, скільки грошей за 3 місяці вивели з України близькі до Льовочкіна і Фурсіна фірми

Про це йдеться у журналістському розслідуванні Леоніда Ісакова, пише Цензор.НЕТ.

Протягом літа 2015 року у відкритому доступі Єдиного реєстру судових рішень з'явився цілий ряд документів, які свідчать про активне виведення грошей на офшорні рахунки групою компаній, близьких до цих осіб.

Серед цих компаній є й такі, яким прямо чи опосередковано належать великі пакети акцій облгазів. Тому про походження виведених коштів, враховуючи заяву Демчишина про грандіозні борги перед державою, не важко здогадатися.

Як з'ясувалося, фірми, близькі до Льовочкіна і Фурсіна, вивели з України близько 20 мільйонів доларів. Ще цікавіше, що ці гроші пішли на рахунки в латвійський Trasta Komercbanka. Саме в цій фінустанові опинилися гроші, які були заплачені державою за горезвісні "Вишки Бойка".

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Зокрема, гроші переводилися на рахунки юридичних осіб, зареєстрованих на Британських Віргінських островах - MacNamara Holdings S. A. і Lerden Industry Inc. Транзакції йшли від шести українських компаній - "Ласфано Україна", "Рейкон", "Дельфін", "НІКО і К", "Укрпромекология-Інвест" і "Матриця".

Всі судові рішення щодо розрахунків між названими юридичними особами виносилися в Господарському суді Одеської області.

Контракти, за якими переводилися гроші, були підписані протягом грудня 2014 - лютого 2015. Найбільша частина грошей пішла з України у лютому цього року.

Цікаво, що саме в лютому в Верховну Раду був внесений проект закону про ринок газу, яким створюються проблеми для функціонування імперії облгазів, зазначає журналіст.

При цьому, як свідчить текст відповідного судового рішення, у разі перерахунку від "Ласфано Україна" за 10 лютого, контрагентом за контрактом виступає Lerden Industry Inc. А півтора мільйона доларів, за умовами контракту, було перераховано MacNamara Holdings S. A. Що безпосередньо свідчить про зв'язок цих двох компаній.

Всі платежі від даних компаній формально були авансом за поставку товарів.