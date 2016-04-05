Порошенко поспілкувався із Савченко через консула у РФ, розповів про кроки для її звільнення

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, перебуваючи з офіційним візитом у Японії Порошенко зв’язався з генеральним консулом України в Ростові (Росія) Віталієм Москаленком та поспілкувався з Савченко.

Президент передав через консула слова підтримки українці та проінформував її щодо останніх кроків, здійснених ним для її звільнення.

"Перебуваючи з візитом у Японії, тримаю ситуацію зі звільнення Надії під контролем. Справедливість обов’язково восторжествує", - сказав Порошенко.

У відповідь українська льотчиця подякувала президентові, а також за лист його дружини Марини Порошенко до дружини президента США Мішель Обами.

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За словами генерального консула, Савченко незламна і вірить у повернення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, набуває чинності судовий вирок Савченко, оголошений 22 березня Донецьким міським судом Ростовської області, який засудив її до 22 років колонії.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що не подаватиме апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.