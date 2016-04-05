Вирок Надії Савченко набув чинності

Вирок, винесений російським судом українській льотчиці та народній депутатці Надії Савченко, набув чинності опівночі у вівторок, 5 квітня.

Нагадаємо, 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив українку до 22 років колонії.

Також у середу, 6 квітня, Савченко розпочне безстрокове сухе голодування з вимогою її негайного повернення в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Савченко Марка Фейгіна, наразі "Надія припинила вживати дитяче харчування і п'є тільки воду". Також, Савченко остаточно вирішила не подавати скаргу на вирок Донецького міського суду Ростовської області.

Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що не буде подавати апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.