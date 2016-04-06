Всі провідні нідерландські ЗМІ закликали підтримати асоціацію Україна-ЄС

Сьогодні в усіх провідних друкованих виданнях Нідерландів вийшов матеріал із закликом підтримати на референдумі асоціацію України з ЄС, повідомляє Європейська правда.

Статтю під назвою "Підтримайте нашу боротьбу за свободу і демократію. Проголосуйте "за" сьогодні" підписали більше 20 українських громадських діячів, правозахисників, журналістів.

Читайте такожПремʼєр Нідерландів закликає голосувати "за" Асоціацію України та ЄС

Наводимо переклад тексту статті:

"21 жовтня 2013 року наш тодішній президент Янукович, діючи під великим тиском з боку Путіна, вирішив згорнути співпрацю і торгівлю з Європою.

Україна відреагувала миттєво. По всій країні українці вийшли на вулиці, озброєні тільки національними і європейськими прапорами.

Майдан Незалежності в Києві став центром нашого супротиву. Ми стояли там з тисячами протестувальників проти силовиків режиму. Нашим єдиним захистом були дерев'яні щити і наші мрії про кращу Україну.

Президент відповів без жодної пощади. Десятки демонстрантів були розстріляні снайперами.

Насильство влади привело нас до усвідомлення: нашій країні потрібні радикальні зміни, і їх ми маємо зробити самі. Покласти край старій корумпованій радянській системі, характерною рисою якої була зневага до людської гідності і особистої свободи.

І радикальні зміни відбулися. Ми вибрали нового президента і новий парламент. Ми обрали європейські фундаментальні цінності - свободу, демократію і справедливість.

Тепер, разом, ми будуємо нову Україну. Україну, яка є частиною європейської спільноти народів. Багато наших співвітчизників сподіваються, що в один прекрасний день ми вступимо в ЄС. Це довгоочікуване прагнення, але ми усвідомлюємо, що цього не станеться завтра. Зрештою, Україна ще має пройти довгий шлях, щоб стати сучасною, добре функціонуючою країною.

Читайте такожУкраїнці подолали 65 кілометрів між Гаагою та Амстердамом: закликали нідерландців підтримати Угоду про асоціацію (фото)

Крок за кроком ми рухаємося на шляху до ефективного управління, подолання корупції, справедливого правосуддя. Ми досягли великого прогресу. Наприклад, в питаннях захисту прав людини і прав меншин. А також щодо сприяння захисту тварин і безпеки харчових продуктів. Але нам ще багато чого залишилося зробити.

Угода з ЄС допоможе нам зробити крок у вірному напрямку, а Європі допоможе мати стабільного сусіда. Ось чому ми просимо вас проголосувати сьогодні.

І разом із 72% українців, які підтримують цю угоду, ми сподіваємося, що ви проголосуєте "за".