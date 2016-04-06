Як голландці голосують на референдумі про асоціацію з Україною (фото)
15:52, 06 квітня 2016Політика
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В Нідерландах 6 квітня проходить референдум, на якому голландцям пропонують висловитися з приводу того, чи підтримують вони асоціацію України з Європейським Союзом.
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте голосує на референдумі / REUTERS
Хоча референдум і носить консультативний характер, у разі негативної відповіді питання буде винесено в парламент повторно. Референдум буде визнаний дійсним, якщо явка перевищить 30% від загальної кількості виборців, з яких більшість (понад 50%) визначає результат.
На референдумі вже проголосував прем'єр-міністр країни Марк Рютте, який також закликав співгромадян підтримати Угоду про асоціацію України і ЄС на сьогоднішньому референдумі.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Нідерландах соцслужби відмовилися публікувати протягом дня дані про явку на референдум.
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