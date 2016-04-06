Як голландці голосують на референдумі про асоціацію з Україною (фото)

15:52, 06 квітня 2016
Політика
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В Нідерландах 6 квітня проходить референдум, на якому голландцям пропонують висловитися з приводу того, чи підтримують вони асоціацію України з Європейським Союзом.

Премьер Нидерландов Марк Рютте голосует на референдуме / REUTERS

Хоча референдум і носить консультативний характер, у разі негативної відповіді питання буде винесено в парламент повторно. Референдум буде визнаний дійсним, якщо явка перевищить 30% від загальної кількості виборців, з яких більшість (понад 50%) визначає результат.

На референдумі вже проголосував прем'єр-міністр країни Марк Рютте, який також закликав співгромадян підтримати Угоду про асоціацію України і ЄС на сьогоднішньому референдумі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Нідерландах соцслужби відмовилися публікувати протягом дня дані про явку на референдум.

Голосування на референдумі в Нідерландах
Голосування на референдумі в Нідерландах /  © REUTERS
Голосування на референдумі в Нідерландах
Голосування на референдумі в Нідерландах /  © REUTERS
Голосування на референдумі в Нідерландах
Голосування на референдумі в Нідерландах /  © REUTERS
Прем'єр Нідерландів голосує на референдумі
Прем'єр Нідерландів голосує на референдумі /  © REUTERS
Прем'єр Нідерландів голосує на референдумі
Прем'єр Нідерландів голосує на референдумі /  © REUTERS
Голосування на референдумі в Нідерландах
Голосування на референдумі в Нідерландах /  © REUTERS
Противник асоціації Герт Вілдерс під час голосування
Противник асоціації Герт Вілдерс під час голосування /  © REUTERS
Агітація на тему референдуму в Нідерландах
Агітація на тему референдуму в Нідерландах /  © REUTERS
Агітація на тему референдуму в Нідерландах
Агітація на тему референдуму в Нідерландах /  © REUTERS

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