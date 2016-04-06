Глава МЗС Нідерландів: Незалежно від результатів референдуму потрібно зберегти дружбу з Україною

Про це він заявив після голосування на виборчій дільниці, повідомляє "Європейська правда".

"Все ж сподіваюся на позитивний результат, та в разі негативного голосування нам треба буде розглянути результати і вирішити, що з цим робити... В тому числі на європейському рівні", - зазначив він.

"Та я хочу наголосити, що за будь-якого результату треба зберегти дружні відносини між нашими країнами, які ми встановили, і це справді важливо", - наголосив міністр. Він також додав, що під час підготовки до референдуму контакти України та Нідерландів стали тіснішими: "Кампанія дозволила зустрітися і поспілкуватися дуже багатьом українцям та голландцям".

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Кундерс закликав громадян Нідерландів не голосувати "ні" через питання, які не є предметом цього референдуму. "Це не голосування про членство України в ЄС, це голосування про співпрацю. Це також не голосування про ЄС і не про наш уряд. Якщо хочете поставити оцінку владі – приходьте на вибори наступного року", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах проходить референдум щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.