Українська сторона в Мінську знову поставила питання про звільнення Савченко - прес-секретар Кучми

Про це прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у Facebook за підсумками сьогоднішньої зустрічі контактної групи в Мінську.

Прес-секретар Кучми заявила, що "українська сторона очікує, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей продовжать роботу зі звільнення незаконно утримуваних осіб".

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За її словами, в першу чергу йдеться про людей, які потребують медичної допомоги, а також тих, хто перебуває в полоні більше року.

"Для нас звільнення людей – найбільш чутливе і принципове питання", - зазначила Оліфер.

"У цьому контексті українська сторона знову поставила питання про повернення в Україну української льотчиці Надії Савченко", - додала прес-секретар Кучми.

Також вона звернула увагу, що Міжнародний комітет Червоного Хреста, як і раніше, не має доступу до українських заручників, які перебувають на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

"Ми наполягаємо на тому, щоб експерти МКЧХ отримали такий доступ найближчим часом", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, Кучма сьогодні брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи з Києва за допомогою відеозв'язку.

Довідка УНІАН, 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років колонії за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію й з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно льотчиці, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.

Сьогодні льотчиця почала сухе голодування.