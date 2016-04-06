Мінкульт відповів на закиди СБУ щодо підходу до заборони російських фільмів

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до Закону "Про кінематографію", яким передбачено, що "Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".

Також цим, зазначають у Мінкультури, "законом чітко визначено повноваження Міністерства культури, зокрема, чинною редакцією частин 6 та 7 статті 15 Закону "Про кінематографію" встановлено, що: "Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та забезпечує своєчасне його оновлення".

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"З огляду на це, Мінкультури, діючи виключно в межах повноважень, визначених законом, на підставі офіційного звернення Служби безпеки України оприлюднило на своєму сайті Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, і який станом на сьогодні складається із 83 осіб", - наголошують у прес-службі відомства.

Таким чином, законодавчі норми прямої дії встановлюють автоматичну заборону демонстрування і розповсюдження тих фільмів, у яких хоча би одна особа, що брала участь у створенні фільму, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Законодавством не передбачено ані складання списків конкретних заборонених фільмів, про які йдеться в листі Голови СБУ, ані відповідних повноважень для Міністерства культури України щодо прийняття рішень, які б дозволяли демонстрування і розповсюдження в Україні окремих фільмів за участі осіб, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

"Враховуючи вищевикладене, пропозиція голови Служби безпеки України "ініціювати додаткове ретельне опрацювання забороненого контенту" не може бути реалізована Міністерством культури України з огляду на норми чинного законодавства", - акцентують у прес-службі.

І додають, якщо "Служба безпеки України вважає за доцільне скасувати заборону на розповсюдження і демонстрування фільмів за участі конкретних акторів, яких внесено до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, Міністерство культури пропонує надати офіційне звернення щодо цих конкретних осіб".

Раніше 6 квітня СБУ у своєму листі закликала Міністерство культури переглянути свої підходи в прийнятті рішень щодо заборони демонстрації в Україні російських фільмів, вироблених до 2014 року.