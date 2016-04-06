Явка на референдумі в Нідерландах за попередніми даними склала 29%
За попередніми даними, явка на референдум в Нідерландах стосовно Угоди про асоціацію склала 29%.
Такі дані науково-дослідницького Бюро Нідерландів IPSOS оприлюднені у середу телеканалом NOS, передає власний кореспондент УНІАН.
При явці у 29% референдум може бути не дійсним, разом з тим зазначається, що похибка складає 3%.
Щодо попередніх результатів голосування, то за Угоду проголосувало 36%, проти - 64%.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Нідерландах проводиться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і будуть працювати до 21.00.
Виборча система в Нідерландах відрізняється від української - за проведення виборів чи референдумів відповідають місцеві органи влади.
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Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, має проголосувати 30% нідерландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться у відповідності до закону, ухваленого влітку минулого року.
Остаточні результати референдуму буде оголошено 12 квітня.