У МЗС пояснили, що зміниться для України в разі провалу референдуму в Нідерландах

У цьому запевняють українські дипломати, йдеться в сюжеті ТСН.

Референдум має консультативний характер. Останнє слово буде за урядом Нідерландів, пояснили в українському МЗС.

"Саме уряд має оголосити, що він планує робити з результатами, отриманими на референдумі. Не треба робити 6-го ввечері або 7-го вранці висновки про те, що все пропало, все скінчилося і угоду про асоціацію вбили в Нідерландах. Це не буде кінцем, рухаємося далі", - сказав посол МЗС з особливих доручень Дмитро Кулеба.

Крім того, угода про асоціацію з Україною ратифікована Європарламентом, і вона виконується. Тому результати референдуму можуть вплинути на міжнародний імідж України і спричинять чергову внутрішньоєвропейську дискусію, але не торкнуться практичних аспектів асоціації.

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"Чи може Голандія безперешкодно накладати санкції або говорити "ні" будь-які зовнішньополітичній угоді ЄС? Звичайно, ні. І це розуміють уже зараз у Голандії серйозні політики, і в Брюсселі. Очевидно, треба буде проковтнути цей гіркий ком від неуспіху на референдумі. Після чого буде знайдений вихід, яким чином можна буде продовжувати застосовувати угоду і завершити її ратифікацію, щоби вона остаточно набула чинності", - вважає голова фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Неформально голландські урядники дають зрозуміти, що не мають ні наміру, ані практичної змоги блокувати угоду з Україною. Українські дипломати вважають, що до антиукраїнських настроїв у Нідерландах доклала руку Росія.

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Найбільшими євроскептиками там є місцеві комуністи та соціалісти, які буквально слово в слово повторюють антиукраїнську риторику Москви.