"Наша Україна" прискорює відкриття музею Героїв Крут

Незабаром буде відкрито музей «Пам’яті Героїв Крут». Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку НУ-НС.

У блоці нагадали, що питання спорудження Меморіально-музейного комплексу на місці трагічної загибелі юнаків під Крутами піднімалося ще з перших років Незалежності України. Однак реалізація проекту розпочалася лише після того, як Президентом України було обрано Віктора ЮЩЕНКА, а гуманітарний блок уряду очолив В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

У 2005 за ініціативою Президента В.ЮЩЕНКА, за підтримки «Нашої України» було розроблено та презентовано проект Меморіально-музейного комплексу «Пам’яті Героїв Крут», авторами якого є народний художник України Анатолій ГАЙДАМАКА та заслужений діяч мистецтв України Борис ДЄДОВ.

Влітку 2006 року Президент України відкрив першу чергу комплексу - монумент «Пам’яті Героїв Крут», а навесні 2008-го за фінансової та організаційної підтримки «Нашої України» розпочалося будівництво другої черги – Історико-меморіального музею біля монументу.

За задумом авторів проекту, незабаром на території комплексу буде розміщено вісім залізничних вагонів (включаючи одну платформу) з’єднаних в одну музейну композицію. «Вагони, всередині яких розмістять музейні експонати, були виготовлені в перші десятиліття минулого століття і зараз знаходяться на реставрації», - сказав Б.ДЄДОВ.

Художнім оформленням музею займається А.ГАЙДАМАКА. «Експозиція буде присвячена не лише бою під Крутами, а репрезентуватиме найвизначніші події доби Української Народної Республіки. У музеї будуть представлені фотокартки, спогади очевидців, документальні матеріали, зразки зброї цього періоду», - зазначив він.

У свою чергу, перший заступник голови Центрального виконавчого комітету «Нашої України» Вадим ШКУРІН повідомив, що зараз на місці реставрації організовано своєрідний штаб, де за участю представників «Нашої України» проводяться робочі наради.

“Багато вже зроблено, але попереду – ще чимало роботи, яку «Наша Україна» доведе до кінця, аби Історико-меморіальний музей відкрився якнайшвидше і був гідним героїв, які віддали своє життя за Україну», - наголосив він.