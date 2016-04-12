У сесійній залі парламенту майже в повному складі відсутня фракція "БПП"

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман повідомив, що зараз відбувається засідання фракції "БПП" (засідання відбувається за участю президента України Петра Порошенка - УНІАН).

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Гройсман оголосив, відповідно до процедури, виступи та оголошення народних депутатів від фракцій та груп.

Після відкриття засідання парламенту Гройсман залишив сесійну залу.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, парламент може проголосувати за відставку Яценюка.