Луценко анонсував спільні збори фракцій коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Читайте такожПарубій достроково закрив сьогоднішнє засідання Ради

Юрій Луценко уточнив, що участь президента Петра Порошенка в цьому засіданні не планується.

"Це частина роботи парламентської коаліції, яка офіційно внесе президенту кандидатуру нового прем'єр-міністра. Також вона затвердить дві половинки уряду, які офіційно перед цим запропонує кожна із фракцій (БПП і "Народний фронт" - УНІАН)", - сказав Юрій Луценко.