Луценко анонсував спільні збори фракцій коаліції

13:45, 13 квітня 2016
Політика
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Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявляє, що попередньо о 18.00 мають відбутися спільні збори фракцій коаліції.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

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Юрій Луценко уточнив, що участь президента Петра Порошенка в цьому засіданні не планується.

"Це частина роботи парламентської коаліції, яка офіційно внесе президенту кандидатуру нового прем'єр-міністра. Також вона затвердить дві половинки уряду, які офіційно перед цим запропонує кожна із фракцій (БПП і "Народний фронт" - УНІАН)", - сказав Юрій Луценко.

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