Луценко анонсував спільні збори фракцій коаліції
13:45, 13 квітня 2016Політика
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Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявляє, що попередньо о 18.00 мають відбутися спільні збори фракцій коаліції.
Участь президента Петра Порошенка у цьому засіданні не планується / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
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Юрій Луценко уточнив, що участь президента Петра Порошенка в цьому засіданні не планується.
"Це частина роботи парламентської коаліції, яка офіційно внесе президенту кандидатуру нового прем'єр-міністра. Також вона затвердить дві половинки уряду, які офіційно перед цим запропонує кожна із фракцій (БПП і "Народний фронт" - УНІАН)", - сказав Юрій Луценко.
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