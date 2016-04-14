Порошенко попросив Раду затвердити Гройсмана на посаді прем'єра і новий склад уряду

Про це Порошенко сказав в ході виступу під час пленарного засідання Ради.

Читайте такожУ Раду внесено законопроект про призначення Гройсмана прем'єр-міністром

«У нас буде політично відповідальний уряд, і цю відповідальність зголосилися нести дві політичні сили, які утворили нову коаліцію, і позафракційні депутати, які долучилися до її складу або залишилися в її складі», - зазначив Порошенко.

«Високо ціную позицію народних депутатів, які забезпечили цю коаліцію», - додав президент.

«Вчора коаліція запропонувала мені внести кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем’єр-міністра України», - заявив він.

«Наголошую, Володимир Гройсман – це політик нового покоління. Відповідно до вашого рішення він стане наймолодшим прем’єр-міністром в історії України, і попри це він має величезний управлінський досвід»,- додав президент.

«Звертаюся до вас з проханням обрати сьогодні прем’єр-міністра України і затвердити новий склад уряду в стислі терміни», - додав президент.