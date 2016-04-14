Як проходило засідання суду з обрання запобіжного заходу Каську (фоторепортаж)

Адвокати Каська перед початком суду просили про відвід прокурорів, однако суд їм відмовив. Також захист Каська наполягав на відхиленні клопотання прокуратури через відсутність обґрунтованої підозри.

У свою чергу Генпрокуратура просила суд заарештувати Каська з визначенням застави в сумі 1,8 млн грн.

Однак суд відхилив клопотання прокуратури щодо арешту Каська і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 10 квітня Віталію Каську прямо посеред вулиці оголосили підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Слідчі ГПУ підозрюють Каська в набутті права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.