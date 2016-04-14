Як проходило засідання суду з обрання запобіжного заходу Каську (фоторепортаж)
Печерський районний суд Києва сьогодні, 14 квітня, проводить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому заступнику генпрокурора Віталію Каську.
Адвокати Каська перед початком суду просили про відвід прокурорів, однако суд їм відмовив. Також захист Каська наполягав на відхиленні клопотання прокуратури через відсутність обґрунтованої підозри.
У свою чергу Генпрокуратура просила суд заарештувати Каська з визначенням застави в сумі 1,8 млн грн.
Однак суд відхилив клопотання прокуратури щодо арешту Каська і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.
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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 10 квітня Віталію Каську прямо посеред вулиці оголосили підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину.
Слідчі ГПУ підозрюють Каська в набутті права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.