У Білому Домі очікують від нового українського уряду впровадження реформ та боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вашингтоні сказав прес-секретар Білого Дому Джош Ернест. (Трансляція брифінгу здійснювалась на сайті Білого дому - УНІАН).

Речник Адміністрації президента США відмовився коментувати призначення прем'єр-міністром України Володимира Гройсмана, поки не буде сформованого повного складу українського уряду.

"Я знаю, що вони працюють, щоб сформувати повний склад уряду, і, очевидно, що Сполучені Штати налаштовані підтримувати наших партнерів в Україні в той час, коли вони зараз стійко тримаються у важкій ситуації. Вони стикаються з певними суттєвими економічними та фінансовими викликами, деякі з яких загострюються через проблеми у галузі безпеки. Вони стикаються з ними з боку Росії, яка неодноразово порушувала їхню територіальну цілісність. Тому вони переживають важкі часи", - наголосив Ернест.

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У цьому зв'язку речник Білого Дому зазначив, що Україна покладається на Сполучені Штати та інші міжнародні інститути для отримання підтримки.

"Про що ми вже говорили, так це те, що критично важливі реформи, які включають боротьбу з корупцією, будуть мати вирішальне значення для довгострокового успіху України. І ми збираємось продовжувати заохочувати Україну впроваджувати ці реформи, і залишатись свідомими цього процесу, та слідувати реаліації цих реформ" - заявив Ернест.

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Як зазначив прес-секретар Білого Дому, реалізація Україною реформ матиме важливе значення для довгострокової стабілізації та зміцнення економіки та підготувати країну краще до зовнішніх втручань, які здійснює Росія.

Як повідомляв УНІАН, у складі нового уряду залишається вакантною посада очільника Міністерства озорони здоров'я.