Рибачук: через внутрішні чвари ми загубимо не лише ПДЧ, але й Євро-2012

Екс-глава Секретаріату Президента України, голова наглядової ради фундації “Суспільність” Олег РИБАЧУК вважає, що тема європейської і євроатлантичної інтеграції України сьогодні не є пріоритетом ні для Президента, ні для прем’єр-міністра.

Про це він заявив газеті “День” (№ 128 від 23 липня).

“Іде змагання за те, чий це буде успіх, замість того, щоб був створений єдиний центр євроатлантичної інтеграції”, - сказав О.РИБАЧУК.

Водночас, як пише “День”, О.РИБАЧУК відзначив, що також з труднощами стикається створення Центру європейської інтеграції. Він висловив припущення, що “через внутрішні чвари ми загубимо не лише перспективу ПДЧ (Плану дій щодо членства у НАТО – УНІАН) , але й Євро-2012”.

У зв’язку з цим те, що відбувається зараз в Україні у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, О.РИБАЧУК назвав прикладом “не найуспішніших сторінок історії України”.

Він також вважає неприпустимим вирішення через референдум питань, які стосуються безпеки держави. Цим, на його переконання, мають займатися народні депутати, яким народ делегував повноваження.