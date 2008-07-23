Єхануров обіцяє показати, що зробили з армією влада і опозиція

Підготовка до параду військ у Києві з нагоди Дня Незалежності України відбувається згідно з планом.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Як ідеться у повідомленні, усі підрозділи військових частин, які братимуть участь у військовому параді, вже прибули під Київ, де зараз триває підготовка.

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, говорячи про фінансування заходів з підготовки до параду, відзначив дуже тісну співпрацю у цьому питанні Міноборони з Міністерством фінансів, а також значну роботу, яка проводиться у самому військовому відомстві.

”На параді ми покажемо, якою є українська армія. Це є результат роботи як влади, так і опозиції. І якщо ми хочемо мати сучасну армію, то, напевно, треба, щоб військове обладнання було не тільки на виставках”, – наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

У цьому контексті він навів приклад грузинської армії, яка за останні три роки закупила уже 400-й автомобіль марки “КрАЗ” в Україні, тоді як для потреб ЗС України поки що придбано лише 58 таких вантажівок.

”Це є показник того, як вкладаються кошти в армію”, – сказав міністр оборони.