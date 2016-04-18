Клімкін відкидає можливість зміни угоди про асоціацію між Україною і ЄС

“Я не збираюся міняти угоду. Всі європейські партнери і друзі, з якими я розмовляв після референдуму (6 квітня у Нідерландах щодо ратифікації угоди - УНІАН), а я розмовляв майже з усіма міністрами, теж не збираються робити якісь зміни”, - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%.

Читайте такожНідерланди хочуть внести зміни до асоціації Україна-ЄС

14 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде не раніше кінця червня.

Нідерланди вирішили ініціювати внесення змін до угоди про асоціацію між Україною та ЄС за результатами дебатів, у яких взяли участь політичні сили країни, представлені у парламенті.