Росія хоче обговорити на засіданні з НАТО підготовку українських силовиків

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС РФ з посиланням на офіційного прес-секретаря російського зовнішньополітичного відомства Марію Захарову. (Інструктори НАТО проводять підготовку українських військових для відбиття російської агресії проти України – УНІАН).

«Що стосується стану справ в Україні, то ми погодилися обговорювати цю тематику для того, щоб поставити перед країнами НАТО принципові питання про підтримку ними антиконституційного перевороту в Києві в лютому 2014 року, про ставлення до агресивних проявів націоналізму і неонацизму, непропорційного застосування сили протестів проти мирного населення на Донбасі і в інших регіонах країни, про участь НАТОвських інструкторів у підготовці українських силовиків для ведення війни проти власного народу», - сказала Захарова.

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Вона зазначила, що ініціаторами відновлення роботи ради Росія-НАТО стали країни Альянсу. Їх початковий задум полягав у тому, щоб присвятити засідання звинуваченням на адресу Росії з приводу подій в Україні і «так званої небезпечної воєнної діяльності російських збройних сил», - сказала Захарова. Засідання заплановано на 20 квітня в Брюсселі на рівні послів. Це перша зустріч після тривалої перерви, викликаної рішенням Альянсу про замороження відносин з Росією.

«Російську сторону такий сценарій не влаштував. Під час дискусії мають намір озвучити наші занепоєння у зв'язку з відкритим курсом Альянсу на військово-політичне «стримування» Росії і просування військової інфраструктури НАТО на Схід, що розглядається нами як підрив духу Основоположного акту Росія-НАТО 1997 року. Всупереч опору НАТОвців, ми також наполягали на обговоренні найважливіших питань боротьби з тероризмом і ситуації в Афганістані», - сказала вона.

За словами Захарової, російська сторона розраховує, що майбутнє засідання ради Росія-НАТО дасть змогу провести дійсно чесну, рівноправну і принципову розмову з ключових питань безпеки.