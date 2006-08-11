Заява журналістів та працівників ЗМІ щодо наступу на свободу слова в Україні

9, 10 та 11 серпня 2006 року в Україні сталася низка прикрих і тривожних подій, які можуть свідчити про початок наступу на свободу слова.

Спочатку посеред дня 9 серпня в центрі Києва були викрадені працівники "Нашого радіо". Їх вивезли в ліс і там допитували, застосовували до них фізичну силу, залякували. Такого кричущого випадку бандитизму в столиці України не відбувалося давно.

Удень 10 серпня новопризначений прес-секретар Прем`єр-міністра Віктора Януковича Денис Іванеско відмовив "5 каналу" в трансляції в прямому ефірі прес-конференції глави уряду, чим порушив закони "Про інформацію" та "Про телебачення та радіомовлення". Жодних офіційних пояснень щодо інциденту збоку прес-служби Кабінету Міністрів надано не було.

Увечері 10 серпня в місті Форосі, Автономна Республіка Крим, був здійснений напад на директора ТРК “Форос” Федора Салія. Невідомий напав на нього без очевидного мотиву, завдав йому кілька ударів по голові й утік, коли на місці події з`явився співробітник телерадіокомпанії.

11 серпня від прес-секретаря Київської міської державної адміністрації до ЗМІ надійшло повідомлення про обмеження доступу щодо надання інформації журналістам офіційними особами КМДА.

Крім того, слід зауважити, що досі не був покараний належним чином за напад на знімальну групу СТБ народний депутат Олег Калашніков. Він де-факто належить до фракції Партії регіонів, попри заяву лідерів фракції про його виключення. Також досі не розслідувана справа нападу на головного редактора "Столичних новин" Володимира Кацмана. Невідомо, на якому етапі перебуває розслідування вбивства Георгія Гонгадзе.

Ми, журналісти та працівники засобів масової інформації, украй занепокоєні усіма цими подіями, які сталися протягом короткого часу. Сподіваємося, що це збіг обставин, але зауважуємо - ми зробимо все можливе і не допустимо повернення часів цензури й тиску на ЗМІ.

Тому:

1) Звертаємося до Міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з проханням взяти під особистий контроль розслідування нападів на працівників ЗМІ. Пропонуємо створити Громадську раду при Центрі громадських зв`язків МВС України з метою оперативного реагування на злочини проти журналістів і працівників ЗМІ, координації дій з МВС та надання кваліфікованої і швидкої допомоги колегам, які потрапили у прикрі ситуації.

2) Звертаємося до Прем`єр-міністра України Віктора Януковича вжити заходів щодо недопущення дій з обмеження прав ЗМІ на доступ до відкритої урядової інформації. Вимагаємо від Прем`єр-міністра зробити організаційні висновки щодо поведінки прес-секретаря Дениса Іванеско в конкретному випадку, оприлюднити в ЗМІ офіційну позицію щодо заборони трансляції прес-конференції у прямому ефірі, а також надати запевнення про недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

3) Вимагаємо від регіональних адміністрацій та органів місцевої влади зняти будь-які обмеження на доступ ЗМІ до відкритої інформації, в тому числі обмеження на акредитацію в цих органах влади.

4) Вимагаємо від Генеральної прокуратури України найближчим часом публічно оголосити про хід розслідування нападу народним депутатом Олегом Калашніковим на знімальну групу СТБ. А також надати інформацію про інші резонансні злочини проти журналістів.

5) Вимагаємо від фракції Партії Регіонів у Верховній Раді надати ЗМІ офіційну інформацію від імені фракції щодо членства у фракції народного депутата Олега Калашнікова, адже в офіційних документах Верховної Ради він, попри заяви керівництва Партії регіонів, досі перебуває у фракційному списку.

Зі свого боку ми підтверджуємо наше подальше прагнення відстоювати свободу слова і безпеку наших колег усіма доступними законними засобами. Попереджаємо, у випадку, якщо наступ на свободу слова триватиме, ми готові на різні форми активного протесту.

Підписи 25 представників ЗМІ.