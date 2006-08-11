Людина Бойка вважає природною заяву Януковича про НАТО

Колишній міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає «цілком природною» заяву прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про намір уряду відстрочити вирішення питання про приєднання України до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Про це К.ГРИЩЕНКО сказав в інтерв’ю агентству УНІАН, коментуючи вчорашню заяву глави уряду.

«Заява уряду – це цілком природне рішення за нинішніх умов», - сказав він. К.ГРИЩЕНКО відзначив, що за останні півтора роки рівень підтримки в суспільстві ідеї вступу України до НАТО знизився майже удвічі. Це – результат великого розриву між деклараціями і реальною роботою, що необхідно було вести в суспільстві. «Потрібні додаткові зусилля для того, щоб громадяни України для себе визначились, наскільки членство в НАТО відповідає нашим національним інтересам як у короткій перспективі, так і в більш віддаленій», - вважає К.ГРИЩЕНКО.

Також він зазначив, що питання щодо подачі заявки про приєднання до ПДЧ може ставитись тільки після того, як МЗС дасть гарантії прем’єр-міністру, що Україна однозначно отримає позитивну відповідь в разі нашого звернення.

«Якщо за 1,5 року не було зроблено того, що допомогло б отримати таку відповідь, то яким чином можна розраховувати на це за два наступні місяці?», - зазначає екс-міністр закордонних справ.

К.ГРИЩЕНКО також відзначив, що в Універсалі національної єдності чітко записано про те, що остаточне рішення щодо приєднання до НАТО буде вирішуватись на референдумі. «Це, скоріше, визнання тих реалій, в яких ми сьогодні живемо. Прийшов новий уряд, який має у своєму складі декілька політичних сил з неоднозначним ставленням до самої ідеї членства в НАТО, які всі, тим не менш, підписали Універсал, що є основою компромісу, який дозволяє нам рухатися в напрямку більш тісного співробітництва з НАТО, і поширення реального розуміння, що є НАТО, і його ролі для європейської безпеки серед українських виборців, серед українського народу», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання, коли Україна може приєднатися до Плану дій щодо набуття членства, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що не робив би якихось висновків щодо часового виміру. Він також наголосив, що це може відбутися тільки тоді, коли і в Україні, і в основних європейських столицях будуть готові до такого рішення. Поки що в Європі переважає скепсис. І він з’явився не сьогодні, а домінував протягом усіх 1,5 років, що минули після Помаранчевої революції, сказав К.ГРИЩЕНКО.

«Ми поки що не зуміли переконати в Європі всіх, що ми можемо бути членами цієї структури, так само як і Європейського Союзу. Тому говорити про те, що ми вже можемо вирішити це питання чисто всередині, без відповідної роботи в столицях, мабуть, не варто», - додав К.ГРИЩЕНКО. На жаль, не всі європейські столиці для себе визначились, чи приєднання України до НАТО збільшить європейську безпеку, чи навпаки створить нові лінії розколу.

«Необхідно зробити так, щоб всі зрозуміли, що роль України за будь-яких умов буде позитивна і об’єднуюча, а не буде сприяти розколу Європи», - сказав К.ГРИЩЕНКО.