У Міненерговугілля заявили, що не мають наміру призначати Зюкова, якому закидають зв'язки з "ЛНР/ДНР"

Про це міністр повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Пан Зюков ніколи не був на посаді (радника – УНІАН) і мені дивно, що засоби масової інформації озвучують в ефірі ту інформацію, яка не відповідає дійсності. Пан Зюков не є, не був і не буде ні радником (йшлося про радника) чи заступником міністра енергетики і вугільної промисловості", - сказав Насалик.

За його словами, громадська рада при Міненерговугілля дійсно запропонувала Зюкова на посаду радника міністра. Насалик повідовив, що не розглядав цю кандидатуру.

"Юрій Зюков не розглядався і не розглядається на будь-яку посаду в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості", - наголосив міністр.

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Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман усно звернувся до Служби безпеки України перевірити поширювану ЗМІ інформацію щодо причетності Зюкова до діяльності незаконних збройних формувань в Донецькій і Луганській областях. За зверненням журналістів "112 Україна", в СБУ повідомили, що для початку перевірки прем’єр повинен подати письмову заяву. Правоохоронці її досі не отримали.

За словами Насалика, він запропонував Кабінету міністрів залишити на посаді свого заступника Олександра Светеліка. Кандидатами в заступники також є юрист-консультант "Нафтогазу" Єлизавета Баданова і начальник управління європейської інтеграції Міненерговугілля Михайло Бро-Айриан.

"На інших заступників я оголосив відкритий конкурс", - сказав Насалик.

У міністра палива й енергетики, за штатним розкладом, є чотири заступники.