Російський адмірал: співпраця з НАТО - важливий елемент нацбезпеки

Росія розглядає співпрацю з НАТО як важливий елемент забезпечення національної безпеки за межами своєї території.

Про це в інтерв`ю газеті «Красная звезда» (номер за 26 липня 2008 року, уже розміщений в Інтернеті – УНІАН) заявив головнокомандувач Військово-морського флоту РФ адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ.

«Вже довгий час триває інтеграція Військово-морського флоту Росії в систему забезпечення міжнародної безпеки на морі. Ми пройшли довгий шлях від початку офіційних відносин між Росією та НАТО – приєднання до Північноатлантичної ради співпраці 1991 року, заснування Ради Росія –НАТО 2002 року, проведення багатонаціональних навчань з відпрацювання спільних дій на морі у разі ліквідації наслідків катастроф – до спільної участі кораблів Чорноморського флоту з кораблями країн НАТО в контртерористичних операціях «Чорноморська гармонія» в Чорному морі і «Активні зусилля» в Середземному морі», – сказав В.ВИСОЦЬКИЙ.

Він наголосив, що як найбільш значущі РФ розглядає заходи, спрямовані на «вдосконалення оперативної сумісності військово-морського флоту Росії з об`єднаними військово-морськими силами (ОВМС) НАТО».

«2007 року сторожовий корабель «Ладний» Чорноморського флоту РФ уже брав участь в операції «Активні зусилля» і, за оцінкою НАТО, поставлені завдання виконав успішно. У серпні-вересні цього року цей корабель знову виконуватиме завдання в цій операції», - повідомив адмірал.

Кажучи про підвищення оперативної сумісності Військово-морського флоту Росії та ОВМС НАТО, В.ВИСОЦЬКИЙ повідомив, що сторони відпрацьовують безліч різних методів і прийомів взаємодії сил. «Основними формами участі ВМФ Росії в цих заходах є участь у спільних антитерористичних операціях, проведення спільних навчань і тренувань, виконання візитів і ділових заходів кораблів і судів у порти держав - членів НАТО, прийом кораблів ВМС країн НАТО у своїх портах, участь у спільних робочих зустрічах і конференціях, навчання російських офіцерів із залученням мобільних груп НАТО з навчання і підготовки та мовна підготовка», - сказав він.

Він також наголосив цінність того досвіду, який Військово-морський флот Росії здобуває від співпраці з НАТО. Досвід, який «ми здобуваємо, не може бути марним, оскільки в епоху глобалізації, загрози Росії, як і всім іншим, необхідно ліквідовувати в місцях їх зародження, а не у власних меж», – зазначив В.ВИСОЦЬКИЙ.

«Виходячи з цього, ми просто зобов`язані брати участь у багатонаціональних місіях за межами своєї території. Вважаю, наші спільні зусилля будуть і надалі сприяти зміцненню довіри між Росією і НАТО, а також підвищенню рівня оперативної сумісності наших флотів під час підготовки та виконання міжнародних заходів на морі, пов`язаних з протидією спільним загрозам, серед яких, передусім, – тероризм і організована транснаціональна злочинність», - підсумував адмірал.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2008 року Державна дума Російської Федерації запропонувала в разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) або форсування вступу України до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство та розглянути питання про вихід з нього Росії.

«Ми звертаємо увагу керівництва нашої країни на те, що дії української влади, зокрема, щодо форсованих кроків з приєднання України до Плану дій зі вступу в НАТО, є недружніми до Росії і суперечать великому договору про дружбу та співпрацю між нашими країнами», - сказав голова думського комітету у справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками Олексій ОСТРОВСЬКИЙ (фракція ЛДПР). На його думку, якщо офіційний Київ зробить нові кроки в цьому напрямі, і, зокрема, якщо на наступному саміті НАТО з ініціативи української сторони буде знов піднято питання про її приєднання до Альянсу, то «сама Україна ставить під сумнів дію російсько-українського договору».