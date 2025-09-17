Росіяни знову згадали про свій танк-довгобуд Т-14 "Армата", цього разу в контексті створення на його базі бойової машини підтримки танків (БМПТ), по типу сьогоднішнього "Терминатор" на базі Т-72/Т-90.
Як повідомило Defense Express, про початок робіт над такою технікою повідомив гендиректор концерну "Уралвагонзавод" у пропагандистській програмі "Военная приёмка". Деталі та стан проєкту не називають, що дуже типово для подібних заяв росіян.
В виданні звернули увагу, що попри різні заяви та обіцянки "Армата" не змогла не лише дістатися на фронт, а й пройти державні випробування, щоб стати на озброєння армії РФ. Ба більше, на початку 2024 року очільник "Ростеха" Сергій Чемезов визнав, що ця машина не призначена для війни.
"Тобто, хоча росіяни й малюють плани з виробництва таких танків, скоріше за все ми не побачимо їх серійного випуску, тобто скоріше за все і відповідних броньовиків на базі. Наразі йде повномасштабна війна з високими втратами, тож потрібно задовольняти потреби дешевшими модернізаціями старих Т-62 і Т-72, а також новими Т-90М", - йдеться у статті.
Однак, як вважають аналітики, це все не означає, що "Уралвагонзавод" відмовиться від планів з розробки БМПТ на базі "Армати". У РФ не звикли визнавати власні помилки та відмовлятися від проєктів оборонно-промислового комплексу, плюс завжди можна використати новий зразок техніки для пропаганди.
"Також існує ймовірність, що новий броньовик можуть просувати на експорт, особливо на фоні новин про зацікавленість росіян у продажі Т-14 до Індії. При цьому нібито мова йде і про локалізацію, яка дозволить залучити іноземні технології та виправити базові проблеми машини", - пише видання.
Щодо БМПТ як класу, то, зазначається, що вони на диво непогано себе проявили на полі бою, інколи проявляючи навіть більшу живучість за звичайні танки завдяки деяким рішенням з бронювання. Але вони не змогли суттєво вплинути на фронт через надзвичайно малу чисельність. Плюс основне озброєння все ще складається з погано стабілізованих 30-мм гармат.
Російські танки на війні
Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики зазначали, що основний бойовий танк Т-90МС тепер розгорнуто на полі бою в Україні.
За даними Defense Blog, Т-90МС, розроблений "Уралвагонзаводом", є модернізованою експортною версією серії Т-90, що має покращений захист, оптику та вогневу міць порівняно з попередніми моделями.