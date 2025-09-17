Нова позначка у "Резерв+" з'явилася у деяких військовозобов'язаних зовсім нещодавно.

Нещодавно деякі українці помітили, що у застосунку "Резерв+" для військовозобов’язаних вони отримали відмітку "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Що це означає, пояснила пресслужба Міноборони на сайті відомства.

Зазначається, що присудження такого статусу потрібне для того, аби держава могла оцінити кількість військовозобов’язаних, яким потрібно буде пройти військову підготовку у випадку мобілізації.

"Що робити у такому випадку? Спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень. Вона не вимагає додаткових дій від користувача", - наголошують у Міноборони.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за понад рік дії нового закону про мобілізацію в’язнів на фронт добровільно відправилися більше 10 тисяч осіб, що відбували покарання. Йдеться саме про добровольців, яких зголосилися прийняти до себе командири бойових підрозділів.

Також ми розповідали, що в Україні запрацював закон про контрактну військову службу для чоловіків у віці від 60 років. Вони можуть служити на небойових посадах, якщо мають потрібний для армії фах.

