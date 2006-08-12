Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Донецька з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою поїздки передбачено покладання квітів до каплиці «Загиблим на виробництві», проведення наради з адміністративно-господарським активом області та прес-конференція.

Увечері прем’єр візьме участь у урочистостях з нагоди 70-ї річниці футбольного клубу «Шахтар». Завтра прем’єр планує повернутися до Києва.