Янукович прибув до Донецька
11:24, 12 серпня 2006Політика
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(програма візиту)
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Донецька з робочою поїздкою.
Як передає кореспондент УНІАН, програмою поїздки передбачено покладання квітів до каплиці «Загиблим на виробництві», проведення наради з адміністративно-господарським активом області та прес-конференція.
Увечері прем’єр візьме участь у урочистостях з нагоди 70-ї річниці футбольного клубу «Шахтар». Завтра прем’єр планує повернутися до Києва.
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