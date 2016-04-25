Звинувачуваний у державній зраді "азовець" Краснов перейшов на сухе голодування - ЗМІ

Про це він заявив під час судового засідання у понеділок, пише Українська правда.

"Останні дні воду не п'ю", - повідомив він.

"Я дуже погано себе почуваю, у мене тиск, болить голова, зір погіршився", - пояснив Краснов.

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Він уточнив, що не п'є води 3-й день, а загалом голодує 13 днів.

Як зазначається, Шевченківський райсуд Києва дав дозвіл на огляд підозрюваного лікарями. Потім перейшов до розгляду клопотання прокуратури щодо продовження тримання Краснова під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Апеляційний суд Києва визнав законним арешт Краснова.

Заслухавши рішення суду, Краснов на знак протесту оголосив голодування