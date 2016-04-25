МЗС: ядерна зброя в анексованому Криму порушить зобов'язання Росії перед МАГАТЕ

Заступник міністра – керівник апарату Міністерства закордонних справ (МЗС) Вадим Пристайко нагадав про загрозу екології через триваючу агресію РФ проти України, що призвела до забруднення території регіону. Також він поінформував про порушення Росією своїх зобов’язань як члена МАГАТЕ, яка планує розміщення ядерної зброї на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

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Крім цього Вадим Пристайко відзначив зусилля України та міжнародної спільноти з перетворення Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему, подякував за постійну увагу та зусилля країн G-7, а також країн-донорів Чорнобильського фонду "Укриття" і Рахунку ядерної безпеки до питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.