Порошенко наказав Турчинову організувати роботу ставки Верховного головнокомандувача

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

Зокрема, Порошенко уповноважив секретаря РНБО організувати роботу ставки Верховного головнокомандувача у разі її утворення та організувати роботу Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони.

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Крім того, секретар РНБО, згідно з текстом указу, подає на затвердження президентові проекти положень про міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи Ради, в яких визначаються функції та повноваження цих органів, та вносить на розгляд Ради пропозиції щодо проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.