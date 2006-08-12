Депутати БЮТ вирішили поки що не переходити в опозицію

Депутати Вінницької обласної ради, обрані за списками Блоку Юлії Тимошенко, вирішили поки що не переходити в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві, оприлюдненій фракцією БЮТ на позачерговій сесії облради.

Відповідно до заяви, „основні зусилля фракція вважає за доцільне спрямувати на прискіпливе вивчення та відпрацювання кожного питання своєї позиції через призму стабільності влади в області та перетворення Вінниччини на територію сталого соціально-економічного розвитку, забезпечення покращання життя кожного її громадянина”.

Фракція БЮТ також заявила, що „підписання Універсалу національної єдності та обрання лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Прем’єр-міністром України – не відповідає сподіванням жителів Вінниччини на подальше зміцнення України”.

У заяві сказано, що депутати від фракції БЮТ вважають неприпустимим факт бойкотування частиною депутатів Вінницької облради від інших партій (не прибули на сесію без поважних причин або відмовились від реєстрації в сесійній залі) ініціативи від депутатів фракції БЮТ про проведення позачергової сесії облради 18 липня 2006 року. На сесії бютівці планували поставити на порядок денний питання щодо оцінки суспільно-політичної ситуації в Україні.

Крім того, депутати від фракції БЮТ у своїй заяві попередили, що у випадку бойкотування ініціатив фракції депутатами облради від інших політичних сил, вони будуть застосовувати конструктивні дії – не братимуть участі у пленарних засіданнях ради, усі депутати фракції припинять депутатські повноваження, що призведе до позбавлення ради правочинності та до потреби в позачергових виборах, А також ініціюватимуть питання щодо переобрання керівництва ради.

Як повідомляв УНІАН підчас виборів 2006 року у Вінницькій області фракція БЮТ набрала 29,56% голосів. За списками БЮТ до обласної ради пройшли 42 депутати, які створили фракцію БЮТ у складі 36 депутатів та фракцію Української соціал-демократичної партії (УСДП Василя ОНОПЕНКА) з 6 депутатів.